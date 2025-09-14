世界各地で使える「グーグルマップ」だが、韓国では十分に機能しないため、外国人観光客から不満の声が漏れることも/Illustration by Ian Berry/CNN/Adobe Stock（ＣＮＮ）台湾からの旅行者、エリック・ウェン氏は韓国を訪れる時、仕方なく三つの地図アプリを使い分けている。世界各地で使える米グーグルの地図サービス「グーグルマップ」が、ここでは十分に機能しないからだ。ウェン氏のような旅行者は、韓国の地図アプリ「カカオ