◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャースが乱打戦を制しジャイアンツに勝利。大谷翔平選手は49号ホームランを放ちました。ドジャースは初回、この日「1番・指名打者」で出場した大谷選手がヒットで出塁します。さらに1アウト2塁の場面でフレディ・フリーマン選手がタイムリーヒットを放ち先制。しかしその裏、先発のクレイトン・カーショー投手が4本のヒットを許すなど計4失点。早々に逆転