大谷は5打数3安打1打点で打率.282、3得点で自己最多タイ得点【MLB】ドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に5試合ぶりの49号ソロを放った。史上6人目の2年連続50号到達へ王手をかけた。5打数3安打1打点3得点で打率.282、OPS1.007。チームは13得点を挙げ、両軍合わせて20得点の乱打戦を制