頭部死球後はプレー続行も直後の守備から交代【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）2日続けての災難だった。ドジャースのマックス・マンシー内野手が13日（日本時間14日）の敵地ジャイアンツ戦、6回に頭部死球を受けた。その場に倒れ込み、場内は騒然。プレーは続行したものの、直後の守備から退いた。「何もない事を……」「どうか無事で」とファンも不安を募らせている。2点リードの6回に先