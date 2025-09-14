フェラーリの現在のラインナップ中、パフォーマンスがずば抜けていて、もっとも効果で、もっとも希少なフェラーリF80がデビューしたことで、これまで”ビッグ5”と呼ばれてきたクラブが”ビッグ6”へと拡大する可能性が出てきた。モータースポーツ由来の最先端テクノロジーが、その代名詞といってよかろう。【画像】799台が生産される限定モデル、フェラーリF80（写真3点）F1で培ったターボエンジンとコンポジット素材を初めて投入