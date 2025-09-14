◆米大リーグジャイアンツ７―１３ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区３位のジャイアンツに大勝。２位パドレスは勝ったため、地区優勝マジックは「１１」となった。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は１―４と劣勢ムードの３回に５試合ぶりの４９号ソロを放ち、逆転勝ちを呼び込むなど５打数３安打１本塁打１打点だった。３