元ブラジル代表のレジェンド・ロナウジーニョ氏の長男ジョアン・メンデス（２０）が１４日までに、英２部のハルシティーＵ―２１に加入した。同クラブが発表した。メンデスは、ロナウジーニョとブラジル人ダンサーの間にリオで生まれた。父親譲りのドリブル突破が持ち味。ブラジルの名門クルゼイロのアカデミーで育ち、２０２３年３月にバルセロナＵ―２０へ入団。２４年８月にバーンリー（イングランド１部）のアカデミーへ移