◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５点リードの９回１死で迎えた第６打席は右腕ウィンから右前打を放ち、９月２日（同３日）の敵地・パイレーツ戦以来１０試合ぶりの３安打とした。３番フリーマンの適時二塁打でこの日３得点となった。１３