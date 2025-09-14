◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦最終日（１４日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）女子の日本代表決定戦で、フォルティスがＳＣ軽井沢クラブを７―６でくだし、２勝２敗の五分に戻した。３戦先勝の決定戦で、粘り腰を見せ、スキップ・吉村紗也香は「まずはホッとしています」と安どの表情を浮かべた。接戦を制した。ブランクエンドで迎えた第２エンド（Ｅ）、先攻のフォルティウスが優位に進め