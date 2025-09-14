９月１４日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝７頭立て）は、和田竜二騎手が乗った単勝３番人気のブルースカイブルー（牡２歳、栗東・平田修厩舎、父ハービンジャー）が２番手から４角を先頭で迎えると、２着馬との叩き合いで差し返して勝利した。鼻差の２着に１番人気のジャスティンルマン（クリストフ・ルメール騎手）が入り、さらに３馬身半差の３着に２番人気のプレイザリード（ジョアン・モレイラ騎手）が入った。