JR西日本によりますと、JR伯備線は大雨のため、新見駅～米子駅間で運転を見合わせていましたが、運転を再開したということです。以下の列車から運転を再開します。 【新見駅から米子方面】新見駅１１時０２分発：米子行き【米子駅から新見方面】米子駅１３時２１分発：新見行き