9月13日（土）九州アジアリーグ試合結果北九州下関フェニックス対福岡ソフトバンクホークス4軍第3回戦北九州市民球場福 ０４００３００００｜７北 ０００００００００｜０ホークス：山崎、大城、〇サルディ、赤羽ー牧原巧、加藤北九州下関：●西垣、高井、吉田、木戸、タバーレス、中村ー拳士郎、宮原、松田北九州下関フェニックスと福岡ソフトバンクホークス4軍により「福岡ダービー」が福岡ソフトバンクホーク