先月２８日、山形県酒田市で痛ましい交通事故が起きました。中学３年生の女子生徒が、横断歩道を渡っている途中に車にはねられ意識不明の重体に。女子生徒は事故当時、下校中でした。 【画像】事故現場 事故から２週間以上が経過・・・しかし、はねられた女子生徒は、今も容体が変わったとの情報はありません。意識不明のままとみられます。 交通事故は発生から２４時間以内に死者が出ると「死亡事故」として扱われるため、そこ