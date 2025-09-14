＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、地元での初優勝を狙う30歳・金澤志奈、メジャー2勝目がかかる桑木志帆がトータル10アンダー・首位に並んでいる。【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル1打差3位に永峰咲希。2打差4位に小林光希、3打差5位には佐藤心結が続いている。今季3勝の佐久