明治安田サッカーJ1、アルビレックス新潟はき13日ホームで清水に敗れ、10試合勝利なしとなりました。 約2万4000人のサポーターが駆け付けた清水とのオレンジダービー。J1残留に向け、勝ち点3が欲しいアルビでしたが前半17分に守備の隙を突かれ先制を許します。アディショナルタイムにモラエスがオーバーヘッドを放つも決まらず。後半も10本のシュートを放ちますが、最後