トランプ大統領は、テネシー州メンフィスに州兵を派遣する意向を明らかにした/Nina Westervelt/Bloomberg/Getty Images/File（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１２日、全米の主要都市で進めている治安対策の一環として、南部テネシー州メンフィスを対象に加えると発表した。トランプ氏はＦＯＸニュースのインタビューで、「今改めて言うが、われわれはメンフィスに向かう」と述べた。メンフィス市が「深刻な問題を抱えている」とし、市