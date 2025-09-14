歌手の工藤静香（55）が、自宅の庭で育てている植物を紹介し、反響が寄せられている。【映像】工藤静香、「森みたい」と話題の自宅これまでにも庭で咲いた様々な種類の花や、約20年間育てているという観葉植物などをInstagramで紹介している工藤。2025年6月8日には高枝切りバサミを使って庭のオレンジを収穫する様子を披露しており、「すんごい豪邸」「自宅、森!!!」など多くの反響が寄せられ、話題になっていた。森のような