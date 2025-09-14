明治安田J3第27節。4試合勝ちなしでリーグ12位の松本山雅FCは13日、ホームで最下位に沈むアスルクラロ沼津と対戦しました。積極的な守備でボールを奪い、試合を優位に進めた山雅は前半、高橋祥平からのロングボールを樋口が折り返し、村越が左足でゴール左上にたたき込み先制すると、後半6分には相手のミスを見逃さなかった林が追加点を挙げました。反撃を許さなかった山雅は5試合ぶりの勝利です。