オランダ１部で１３日、日本代表ＦＷ上田綺世と同ＤＦ渡辺剛が所属するフェイエノールトは、ホームでヘーレンフェインを１―０で下した。日本代表の米国遠征に同行し、ともに先発出場したメキシコ戦（０△０）で存在感を示した２人は、リーグ再開初戦でそろって先発出場。首脳陣からの期待の高さを証明する先発起用となった。開幕から３試合連続ゴールを記録していた上田は無得点のまま後半２９分に退き、４戦連発は逃したも