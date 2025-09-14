◆米大リーグブルワーズ９×―８カージナルス＝延長１０回＝（１３日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）試合前にポストシーズン進出１番乗りを決めたナ・リーグ中地区首位のブルワーズが１３日（日本時間１４日）、最大５点差をひっくり返して、劇的なサヨナラ勝ちした。２連勝で両リーグ最多９１勝目をつかんだ。試合前に他球場の結果でポストシーズン進出が決まったブルワーズ。２３歳