14日午前8時55分ごろ、兵庫県明石市の沖合で「プレジャーボートと衝突した」と漁船から118番があった。消防や神戸海上保安部によると、ボートに乗っていた男性6人が海に転落したが漁船に救助され、病院に搬送された。意識はあったという。漁船の乗員4人にけがはなかった。海保によると、現場は同市林の漁港から南西に約1キロの沖合。海保が事故の状況を調べている。