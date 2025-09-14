◇ナ・リーグパドレス11―3ロッキーズ（2025年9月13日サンディエゴ）ドジャースとナ・リーグ西地区の優勝を争うパドレスは13日（日本時間14日）、ロッキーズと対戦。同地区最下位の相手を序盤から猛打で圧倒し、大勝した。しかし最終回にルイス・アラエス内野手（28）に思いがけないアクシデントが起き、途中交代を余儀なくされる出来事があった。最終回の守備につく際の出来事だった。マウンド上ではこの回から登板した