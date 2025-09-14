【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 2ー4 セレッソ大阪（9月13日／ベスト電器スタジアム）【映像】危険な足首キックスライディング炸裂の瞬間足首をキックする危険なスライディングが炸裂したが、お咎めなしの判定にファンが絶句している。J1リーグ第29節でアビスパ福岡とセレッソ大阪が対戦。その24分のことだ。ボールがC大阪のFWチアゴ・アンドラーデに転がっていくと、福岡のMF見木友哉が