34年ぶりに東京で開催される世界陸上が、13日に開幕。大会3日目の15日には、今年8月に今季世界2位の記録（12秒92）を出し、一躍金メダル候補となった男子110ｍハードルの村竹ラシッド（23、JAL）が登場する。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手パリ五輪金メダル超え！衝撃の大記録「うわぁー！ほうぁぁぁー！！」Athlete Night Games in FUKUI2025の男子110ｍハードル決勝。ゴールを切った瞬間、会場にどよめ