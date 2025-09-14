上沼恵美子（70）が14日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。11月1日より開始することが発表された、お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志、浜田雅功によるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」について言及した。活動休止中の松本が出演する見通しだが、上沼は「やるほうはたいへんやな。期待に胸が膨らんでるから。すごいものをドカーンと出さないと」と期待した