歌手倖田來未(42)が13日放送、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演。子どもについて話す場面があった。MC加藤浩次（56）から「お子さんも結構大きくなっているでしょ?」と問われた倖田が「もう中学1年生、13歳になっちゃって」と話すと一同は「えー!」「そんなに大きいの?」と驚く様子を見せた。続いて加藤が「中1だったらどんな感じですか?ママに対して」と尋ねると倖田は「昨日も一緒にプロレス行ってたんです