放送日時9月14日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生鬼越トマホーク先生 放送内容今回は、「スピードキング」速さに特化したクイズ企画！さまざまな形の早押しクイズに挑戦し、スピードキングを目指す企画の第5弾！今回はチーム戦で対決！