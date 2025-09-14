［J１第29節］横浜 ０−３ 川崎／９月13日／日産スタジアム横浜との神奈川ダービー、開始４分に公式戦６試合連続ゴールとなる伊藤達哉のゴールで先制した川崎で、後半に大きな仕事を果たしたのがFWエリソンとボランチの山本悠樹だった。相手のCKの場面、セカンドボールを川崎のペナルティエリアの外で徐々に逃げるようにパスを回した横浜に対し、川崎は手堅く守備し、フィールドプレーヤー最後尾の喜田拓也がもたつくと見るや