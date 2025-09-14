スウェーデン１部のユールゴーデンに所属する19歳DF小杉啓太が、U-20ワールドカップに挑むU-20日本代表に招集されることが決まった。大会は公式の国際Aマッチウィーク外で開催されるため、所属クラブには選手の派遣義務がないが、ユールゴーデンは小杉の参加を承認した。スウェーデン紙『AFTONBLADET』によると、クラブのスポーツディレクターであるボッセ・アンデルソン氏は、チームの主力である小杉の派遣を決めた理由につい