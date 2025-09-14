Image: British Ecological Society シートウェブ・スパイダー ホ、ホ、ホタル来ちゃダメ、ぜったい。ホタルは光って交尾相手を引きつけます。新たな研究によると、その光を利用して獲物をおびき寄せるクモがいるそうですよ。ホタルの光を利用して狩りをするクモ学術誌Journal of Animal Ecologyに発表された研究論文で、生態学者はボロアミグモ属のシートウエブ・スパイダー（学名: Psechrus