栃木県鹿沼市の東北道で13日夜に事故車に別の車が追突し2歳児が重体となった事故で、県警は14日、事故を起こした車を無免許運転し、警察に通報せずに逃走したとして、道交法違反の疑いで、さいたま市のトルコ国籍の男（30）を逮捕した。