「陸上・世界選手権、女子１００メートル障害」（１４日、国立競技場）昨年のパリ五輪代表の田中佑美（富士通）は、１３秒０５の２組６着で予選敗退となった。万雷の拍手に後押しされスタートしたが、スピードに乗り切れず「悔しいの一言に尽きる」と唇をかんだ。足のケガも「痛みはゼロではない」状態で臨んだが、「これもひとつの糧として、また頑張っていきたい」と前を向いた。ただ、自国開催の世界陸上には「本当にた