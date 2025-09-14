残暑に負けず成長し、出荷期を迎えた青パパイア＝９日、秦野市今泉連日の残暑を歓迎するかのように、神奈川県秦野市内各地で栽培される青パパイアの生育が進み、出荷が始まった。もともと熱帯の植物のため暑さに強く、長さ２０センチほどの大きな果実がたわわに実っている。パパイアは近年進む温暖化や休耕地対策、鳥獣害被害など、農家が抱える課題に対応する品目として２０２１年に市内で栽培が始まった。「ＪＡはだの青パパ