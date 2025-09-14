ドジャースのマックス・マンシー内野手（３５）にまたしても死球が直撃した。１３日（日本時間１４日）の敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「４番・三塁」で先発出場。乱打戦となり９―７で迎えた６回先頭の第４打席だった。相手３番手左腕のゲージがカウント２―１から投じた９４・１マイル（約１５１・４キロ）のシンカーがヘルメット越しの頭部に直撃。マンシーはそのまま仰向けに倒れ込み、ダッグアウトからはロバ