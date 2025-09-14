【モデルプレス＝2025/09/14】2026年春「ABEMA（アベマ）」にて独占無料放送されるHYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』。このたび、本プロジェクトのスタジオキャストに指原莉乃、世界で活躍するグローバルガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、ILLIT（アイリット）のIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演することが決定した。【写真】新