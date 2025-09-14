Ｊ１名古屋の元日本代表ＦＷ永井謙佑が１３日、Ｊ１通算４５０試合出場を達成した。史上１６人目となる。３６歳のＦＷは、１４日に行われた第２９節岡山戦（１〇０）で先発出場した。Ｊ１初出場は、福岡大時代に特別指定選手として登録されていた神戸で記録した２０１０年３月１４日の広島戦。翌１１年に名古屋入りして以降、ここまで４５０試合の出場で７８得点を挙げている。出場試合数の歴代１位は、元日本代表ＭＦ遠藤