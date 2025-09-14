◆イースタン・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウン）両軍のスタメンが発表され、巨人は育成２年目の宇都宮が「１番・遊撃」を務める。３番は三塚、４番はティマで、５番に入る増田陸は二塁の守備位置に就く。先発は６月に支配下復帰した山田。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・遊撃宇都宮２番・右翼笹原３番・左翼三塚４番・一塁ティマ５番・二塁増田陸６番・三塁荒巻７番・中