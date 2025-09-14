◆米大リーグパドレス１１―３ロッキーズ（１３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手が１３日（日本時間１４日）、本拠のロッキーズ戦の９回に４番手で登板。打者３人で試合を締めくくった。投球練習中に内野のボール回しがアラエス内野手の顔面を直撃し、負傷交代するアクシデント。勝利目前で本拠球場が騒然としたが、先頭の８番フェルナンデスを直球で一ゴロに打ち取った。９番アル