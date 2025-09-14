◇高校野球秋季兵庫大会1回戦報徳学園11―1津名（2025年9月14日ベイコム野球場）高校野球の兵庫大会は14日に1回戦が行われ、報徳学園は津名を11―1の6回コールドで制して2回戦に進んだ。打線が計11安打11得点と活発。中でも「5番・三塁」の藤本碧空（そら＝2年）が2ランを含む2安打4打点と光った。2―0の3回1死一塁で高校通算6本目の左越え2ラン、6回1死満塁では左越えの2点二塁打と中軸の役割を果たした。「（本塁