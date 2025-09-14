14日の中山5R・新馬戦（芝1800メートル）前半1000メートル65秒9とゆったり流れる中、ライヒスアドラー（牡＝上原佑、父シスキン）が2番手から抜け出して人気に応えた。最後はメンバー最速の上がり3F33秒1の脚を使って、後続に3馬身半差をつける派手な勝ちっぷり。佐々木は「もうひとためできたら、まだワンギア上がってくる。この先が楽しみな一頭です」とさらなる成長に期待。上原佑師は「器用なタイプではないので次は東