戦前・戦中に満蒙開拓団として日本から旧満州（現中国東北部）に渡り、終戦前後の引き揚げの混乱の中で取り残された「中国残留邦人」３世の夫を持つ中国出身の石井彩華さん（４５）が昨年６月、長野市篠ノ井で日本語と中国語での対応ができるデイサービスを開設した。地域の高齢者とともに、中国から帰国した残留邦人１世、２世らが穏やかな時間を過ごしている。（田中文香）石井さんの夫の祖父は現在の長野県塩尻市出身で、旧