日本の食文化に深く根付いた食材「ウナギ」。2014年には絶滅危惧種にもなっているが、中央大法学部の海部健三教授は、「（現在の）二ホンウナギの取引は様々な違法行為が関わっていると推測されている」と語る。ウナギの違法行為とは何なのか。『ABEMA Prime』で詳しく話を聞いた。【映像】“生きてるウナギ”→“うな重”が出来上がる様子（実際の映像）海部氏は、「日本で養殖されているウナギはほぼ二ホンウナギだ。しかし