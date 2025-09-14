岐阜県高山市にある観光施設で全国的にも珍しい「車田」の稲刈りが行われました。 【写真を見る】全国的に珍しい円形の田んぼ「車田」で雨の中稲刈り岐阜県高山市の飛騨の里 車田は稲を丸い形の田んぼに乗り物の車輪のように植えたもので車田で取れたコメは伊勢神宮に奉納されていたと言われています。 観光施設「飛騨の里」ではあいにくの雨の中、傘をかぶった職員が車田に植えられた「もち米」を鎌で丁寧に刈り取っていきま