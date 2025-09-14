ルフトハンザグループは、グループ会社間の連携を拡大する。ハブ航空会社である、ルフトハンザ・ドイツ航空とスイス・インターナショナル・エアラインズ、オーストリア航空、ブリュッセル航空の市場ポジションの強化、拡大とともに、効率性と収益性を向上させる。グループ機能委員会を通じて連携を管理する。将来的には、すべてのハブ航空会社の短中距離路線のネットワーク管理もグループ全体で統括する。長距離路線ではすでに10年