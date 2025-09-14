大谷の49号を機にドジャース打線が爆発した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月13日、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−4で迎えた3回の第2打席で中堅バックスクリーンへ49号ソロを放った。【動画】完璧だ！バックスクリーンへ豪快弾の大谷翔平、49号アーチを放つこれでメジャー史上6人目の2年連続50号本塁打に王手をかけた大谷。打った瞬間に本塁打とわかる確信の一発は、打球速度114.8マイ