◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子１００メートル障害予選で、昨年のパリ五輪代表・田中佑美（富士通）が１３秒０５の２組６着で敗退した。２３年ブダペスト世界陸上で世界大会デビューし、昨年のパリ五輪は敗者復活戦の末に準決勝に進出するなど、年々成長を遂げてきた。今季は２月に６０メートル障害で８秒００の日本新記録を樹立。１００メートル障害でもコンスタントに１２秒台をマークし、７月の日本選手権を