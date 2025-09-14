安田記念でＧ１・３勝目をマークしたジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京・芝１６００メートル）で秋の始動戦を迎える。９月１４日、社台サラブレッドクラブが発表した。同馬は安田記念後、宮城県の山元トレセンで調整中。仏Ｇ１のジャックルマロワ賞、ムーンランドロンシャン賞に登録していたが、暑さや体調面を考慮し、海外遠征を取りやめていた。