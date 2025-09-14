９月１４日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１０頭立て）は、佐々木大輔騎手が騎乗したライヒスアドラー（牡２歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）が勝利。単勝２・３倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは１分５１秒５（良）。速いスタートを決めてダッシュ良く２番手を確保。１コーナーでは口向きの悪さを見せたが、１０００メートル通過が１分５秒９という超スローペースでも折り合いをつけ最後は３馬身半抜け出