14日午前8時55分ごろ、兵庫県明石市の沖合で「プレジャーボートと衝突した」と漁船から118番があった。消防や神戸海上保安部によると、ボートに乗っていた6人が海に転落したが救助され、病院に搬送された。全員意識はあったという。