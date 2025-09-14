元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が14日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。ルイボスティーの店の内装にアドバイスし、かまいたちからつっこまれた。「空前のルイボスティーブーム」と紹介され、一茂とかまいたちの山内健司、濱家隆一はルイボスティーの店でロケを行った。3人はさまざまなルイボスティーを試飲した。山内は「ルイボスティーカフェとかも流行りそうですね」と話した。